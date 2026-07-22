San Paolo sanzionato dalla FIFA: c'entra Marcos Antonio e la Lazio

La FIFA punisce il San Paolo per l'affare Marcos Antonio. Il club brasiliano non potrà tesserare nuovi giocatori a causa del mancato pagamento della prima rata dell'acquisto del centrocampista alla Lazio. Come riportato da A Bola, la cifra ammonta a circa un milione di euro: sarebbe la prima di quattro rate, che però non è stata versata nelle casse di Formello. Proprio nei mesi scorsi, Marcos Antonio aveva firmato a titolo definitivo con il San Paolo fino al 2030. Ora il club non potrà tesserare i nuovi arrivi, anche se sostiene di aver già messo sotto contratto il centrocampista Newton, il terzino destro Aurélio Buta e l'attaccante Victor Sá prima della sanzione della FIFA.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03