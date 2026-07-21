Lazio, in arrivo l'annuncio sul dato degli abbonamenti: i dettagli

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RASSEGNA STAMPA - La campagna abbonamenti della Lazio è partita l'8 luglio (chiuderà il 20 agosto) e fatica a decollare. Al momento come riporta Il Tempo, sono meno di 2.000 le tessere sottoscritte, un dato chiaramente troppo lontano dalle 29.916 della scorsa stagione, quando addirittura il mercato estivo biancoceleste era bloccato. Il club dovrebbe comunicare domani il dato ufficiale degli abbonati: il 15 luglio è terminata la prima fase, quella dedicata ai rinnovi con prelazione sul posto e la possibilità di nuovi abbonamenti sui posti liberi; oggi chiude la vendita riservata esclusivamente ai vecchi abbonati che ancora non hanno rinnovato (rinnovo con prelazione sui posti rimasti liberi).

Infine, dalle 16 di giovedi scatterà la vendita libera. La contestazione dei tifosi avanza ed è tangibile: come anticipato nelle scorse settimane i gruppi organizzati non prenderanno parte alle gare casalinghe ma, stando ai numeri, tanti altri tifosi hanno preso la stessa decisione.

Non mancherà invece il solito esodo biancoceleste in trasferta, a cominciare dalla partita di Bologna in programma lunedì 24 agosto.