Lazio, chi è Avram: il ragazzo della Primavera che ha segnato a Gattuso
20.07.2026 18:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Subito sotto la Lazio di Gattuso. Nella prima amichevole contro la Primavera, la prima squadra ha subito gol dai ragazzi di Punzi. Poco prima della fine del primo tempo, infatti, è arrivata la rete di Raul Avram. Si tratta di un esterno destro classe 2008, di origine romena: proprio nelle ultime settimane ha rinnovato il suo contratto con la società biancoceleste fino al 2029. È arrivato a Formello dall'Urbetevre l'estate scorsa: ora è a disposizione dell'Under 20 e si è subito messo in mostra segnando contro i più grandi.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.