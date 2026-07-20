Lazio, Doekhi saluta l'Union Berlino: "Grazie di tutto" - FOTO

Danilho Doekhi lascia e saluta l'Union Berlino. Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, il nuovo difensore della Lazio ha ringraziato tutti i tifosi del club tedesco per gli anni in cui ha giocato lì in Germania. Di seguito il suo messaggio.

"Cari tifosi dell'Union.

A tutti voi del club, ai miei compagni di squadra, agli allenatori, allo staff e soprattutto ai tifosi: grazie. La vostra passione, la vostra lealtà e il vostro supporto incondizionato hanno reso speciale ogni partita.

Fin dal mio primo giorno, mi avete accolto a braccia aperte e per questo vi sarò sempre grato.

Anche se ora sto iniziando un nuovo capitolo altrove, il mio affetto per questo club e i suoi tifosi non cambierà mai. Sarò sempre orgoglioso di aver indossato questa maglia e di aver fatto parte della famiglia dell'Union.

Grazie di tutto.

Auguro al club e a tutti voi ogni successo per il futuro.

Eisern Union".