Lazio, Gattuso su Orsato: “Ecco cosa mi aspetto quest’anno dagli arbitri di Serie A”
20.07.2026 22:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Tra le domande poste a Gattuso al termine della gara contro la Primavera ce n’è stata anche una relativa all’arbitraggio odierno dell’addetto agli arbitri biancoceleste Riccardo Pinzani. Nel rispondere, il tecnico della Lazio ha citato anche il nuovo designatore Orsato ipotizzando il tipo di direzione che si vedrà nella prossima stagione. Queste le sue parole: “È andato bene: quest’anno ci sarà Orsato come designatore, mi aspetto un campionato con pochi fischi conoscendolo. Dobbiamo abituarci anche a questo”.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.