Lazio, Galassi esulta sui social: "Infinitamente felice di esser qui" - FOTO

Bruno Galassi è diventato un nuovo gicoatore della Lazio. Il centrocampista spagnolo si è trasferito a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita dal Real Madrid. Sui social il calciatore classe 2007 ha espresso tutta la sua soddisfazione per esser entrato a far parte del mondo biancoceleste: "Infinitamente felice di iniziare questo nuovo progetto. Grazie alla mia famiglia e alle persone che fanno parte del mio team.

Con il desiderio di lavorare, crescere e dare il meglio di me per questo club. Che vengano cose buone!! Forza Lazio!".

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_