Mondiali 2026, alla finale c'è anche Pedro con la medaglia del 2010

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Sono tante le personalità dello sport presenti a New York per la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina.

Tra loro c’è anche l’ex Lazio Pedro che a Diario As ha mostrato con orgoglio la medaglia d’oro vinta 16 anni fa con la Nazionale spagnola nel Mondiale in Sudafrica.

"Altra finale, sono qui per tifare per la Spagna, speriamo di poter centrare la seconda stella. La vittoria in Sudafrica? Questi momenti sono unici, quando l'ho vissuta io è stata un'emozione enorme. Speriamo che oggi sia una grandissima partita, anche se sarà difficile. Consiglio ai giocatori di godersi il momento e di sentire la spinta della gente”.

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