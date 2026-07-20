Lazio, mattinata a riposo: nel pomeriggio la prima amichevole estiva

Riposo e al massimo un po’ di lavoro in palestra. La Lazio non scenderà in campo in mattinata per la sua seduta di allenamento, dovendo affrontare poi nel pomeriggio la prima amichevole di questo ritiro.

L’appuntamento è allora direttamente per le 18:00, quando la squadra di Gattuso sfiderà la Primavera biancoceleste in arrivo da Ovindoli per quello che viene definito un allenamento congiunto. Non a caso l’arbitro del match sarà lo stesso Gattuso, che ha concesso poi ai suoi giocatori di tornare a casa.

Rimangono obbligatori pranzi e cene insieme, ma i biancocelesti potranno tornare a dormire in famiglia prima di un nuovo giorno di allenamento a Formello. La prima fase di ritiro si concluderà poi il 26 luglio, quando sempre a Formello la Lazio sfiderà il Flaminia Civita Castellana prima di un paio di giorni di stop e della seconda fase della preparazione estiva, sempre nel centro sportivo biancoceleste.