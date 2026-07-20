Lazio - Lazio Primavera, orario e dove vedere l'amichevole in tv e streaming

Si alza il sipario sulla nuova Lazio. Oggi, alle ore 18, i biancocelesti scenderanno in campo per il primo test amichevole della preparazione estiva, affrontando la formazione Primavera allenata da Punzi. Un appuntamento utile per Gennaro Gattuso per iniziare a valutare la condizione del gruppo e osservare i primi meccanismi di gioco dopo i primi giorni di ritiro. La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN, Lazio Style TV, YouTube, l'app ufficiale biancoceleste e Sportitalia.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.