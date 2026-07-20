Perinetti dubbioso: "La Lazio è un punto interrogativo! E con Gattuso..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Serra

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il direttore sportivo Giorgio Perinetti ha parlato di tanti temi relativi sia ai Mondiali 2026, vinti dalla Spagna, che alla Serie A e alla Nazionale italiana. In particolare si è espresso sulla Lazio e sulla scelta della società di puntare su Gennaro Gattuso in panchina. Di seguito le sue parole: "La Lazio? Un punto interrogativo. Sulla volontà di Gattuso di fare il massimo metto la mano sul fuoco, ma bisognerà vedere gli interventi societari".