Perinetti dubbioso: "La Lazio è un punto interrogativo! E con Gattuso..."
20.07.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Serra
Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il direttore sportivo Giorgio Perinetti ha parlato di tanti temi relativi sia ai Mondiali 2026, vinti dalla Spagna, che alla Serie A e alla Nazionale italiana. In particolare si è espresso sulla Lazio e sulla scelta della società di puntare su Gennaro Gattuso in panchina. Di seguito le sue parole: "La Lazio? Un punto interrogativo. Sulla volontà di Gattuso di fare il massimo metto la mano sul fuoco, ma bisognerà vedere gli interventi societari".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.