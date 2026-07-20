DIRETTA - Lazio - Lazio Primavera 0-1: si chiude il primo tempo

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Training Center, Formello

Lunedì 20 luglio 2026, ore 18

LAZIO - LAZIO PRIMAVERA 0-1 (42' Avram)

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Floriani Mussolini, Marusic, Provstgaard, Pellegrini; Galassi, Przyborek; Noslin, Dia, Zaccagni; Ratkov. All.: Gattuso.

LAZIO PRIMAVERA (4-3-3): Motta; Avram, Ciucci, Pernaselci, Trifelli; Santagostini, Gatto, Battisti; Eone, Sulejmani, Canali. All.: Punzi.

NOTE

Arbitro: Riccardo Pinzani.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Si chiude il primo tempo: Primavera in vantaggio sulla Lazio di Gattuso per 0-1, gol di Avram.

45' - Due minuti di recupero.

42' - Vantaggio della Lazio Primavera. Lancio lungo sulla destra di Battisti per Avram, che da posizione defilata batte Mandas.

34' - Si divora un gol Ratkov. Grande inserimento di Pellegrini sulla sinistra che arriva a calciare in porta. Para Motta con i piedi lasciando la palla all'altezza del dischetto, sui cui arriva proprio l'attaccante serbo. Il suo tiro, a porta spalancata, termina clamorosamente alto.

29' - Traversa di Zaccagni. Ottimo uno-due sulla destra tra Floriani e Dia, con il terzino che va al cross in mezzo. Il capitano, perso dalla difesa in area di rigore, colpisce solo il legno di testa.

27' - Cercato Ratkov in avanti: sbaglia la sponda in appoggio.

24' - Riprende l'allenamento congiunto sul campo centrale.

21' - Si ferma il gioco: piccolo hydration break a Formello.

18' - Altra occasione per la Lazio: Pellegrini premia lo scatto in profondità di Zaccagni, che trova a rimorchio Dia. Il suo tiro verso la porta, a botta sicura, viene deviato da un difensore della Primavera e messo in angolo.

14' - Zaccagni muove palla centralmente e arriva al cross. La palla arriva sulla destra per l'inserimento di Floriani, che manca però il controllo in area di rigore.

12' - Cross di Pellegrini da corner: cercato Provstgaard, ma anticipato in area dalla difesa di Punzi.

9' - Prima occasione per la Lazio: servito in profondità Noslin, che spara addosso a Motta nell'uno contro uno.

8' - Si muove Canali sulla fascia, il più pericoloso fin qui della Primavera. Tenta il tiro a giro da fuori area, ma viene murato da Floriani.

4' - Lancio lungo di Galassi sulla sinistra, ma Zaccagni sbaglia lo stop.

1' - Inizia l'amichevole a Formello. L'arbitro non è Gattuso, ma un componente dello staff.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - Squadre in campo per il riscaldamento. Alle 18 l'inizio dell'allenamento congiunto.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta della prima amichevole tra Lazio e Lazio Primavera. Inizia dal Centro Sportivo di Formello, durante il ritiro, il giro di amichevoli della nuova squadra di Gennaro Gattuso. Il primo avversario è la Primavera di Punzi, che ha svolto una fase della preparazione a Ovindoli. Appuntamento alle 18 per il fischio d'inizio del match.