Bisignani: "Nasdaq? Il Lazio Club NYC ha spiegato la situazione alla stampa americana"

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RASSEGNA STAMPA - Continua l'appuntamento quotidiano con lo spazio che Il Tempo dedica a Luigi Bisignani e alla sua causa. Di seguito la nuova lettera, in cui viene toccato anche l'argomento Nasdaq e di conseguenza anche la presenza della Lazio a New York:

"Secondo i programmi di qualche settimana fa, Claudio Lotito avrebbe dovuto assistere alla finale del Mondiale come ospite, a quanto pare, del presidente della FIFA Gianni Infantino, seduto a pochi metri da Donald Trump e dai Reali di Spagna.

Invece, questa sera sarà a Reggio Calabria, accanto al sindaco Giuseppe Cannizzaro, per una conferenza stampa allo stadio, dopo l'acquisto della Reggina. Un'operazione che, a sentire le male lingue, potrebbe spalancargli le porte a una futura candidatura in Calabria. Un'ipotesi che, però, comincerebbe gia a provocare più di un mal di pancia tra i big di Forza Italia, sempre più preoccupati per la contestazione che i tifosi biancocelesti stanno rivolgendo al partito.

C'è da augurarsi che, almeno questa volta, non arrivi in ritardo, come invece è accaduto tante volte agli appuntamenti di Formello. Alla finale del Mondiale, invece, la Lazio è stata rappresentata da Emanuele Floridi, che si è fatto fotografare accanto alla Coppa del Mondo. Durante le lunghe ore di volo e nei tempi morti prima della finale potrebbe forse trovare il tempo per rispondere alle domande che Il Tempo pone ormai da mesi.

Anche perché, in concomitanza con la finale del Mondiale, erano forse previste riunioni dedicate al fantasmagorico progetto Nasdaq. Un'ipotesi che oggi sembra essersi raffreddata, anche dopo che il Lazio Club New York "Giorgio Chinaglia", presieduto dal popolare youtuber Giovanni Bartocci, contestatore della gestione Lotito fin dalla prima ora e punto di riferimento della comunità biancoceleste negli Stati Uniti, ha spiegato alla stampa americana la reale situazione della Lazio e la netta presa di posizione della tifoseria. Il club si riunisce nel popolarissimo ristorante di Via della Pace, a Manhattan, diventato il punto di riferimento dei laziali a New York grazie ai maxi schermi che trasmettono le partite e alla presenza di centinaia di tifosi. Un locale frequentatissimo anche dal mondo del tennis durante gli US Open e dove, una sola volta, ha fatto capolino anche Enrico Lotito, figlio del presidente.

Nel corso della settimana scriveremo al signor Floridi, insieme al direttore Capezzone, per consegnargli le migliaia di e-mail che ci sono arrivate. Resta da capire se aver avuto davanti agli occhi la Coppa del Mondo gli avrà finalmente aperto gli occhi gli avrà finalmente aperto gli occhi sul fallimento della comunicazione della società".