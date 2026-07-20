Lazio e Reggina, nodo multiproprietà: Lotito non potrà averle entrambe

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Un lunedì tutt'altro che banale per i tifosi della Lazio. Infatti, nella giornata di oggi (ore 18:00) andrà in scena il primo testo amichevole contro la Primavera di Punzi, mentre un'ora più tardi inizierà a conferenza stampa di Claudio Lotito a Reggio Calabria, al Granillo.

Il patron biancoceleste sarà insieme al sindaco Francesco Cannizzaro, che ha spinto verso il passaggio di proprietà, per esporre il progetto amaranto e presentare l'organigramma, oltre quasi sicuramente all'annuncio del nuovo allenatore che dovrebbe essere Marchionni.

C'è una domanda che però continuano a porsi tutti, sia a Roma che a Reggio Calabria: la questione della multiproprietà. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, qualora la squadra dovesse vincere il campionato di D tornando tra i professionisti, una legge non permetterebbe al senatore di avere entrambi i club.