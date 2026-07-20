"Qual è il piano di crescita della Lazio?": Lotito schiva la domanda

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L'acquisizione della Reggina da parte di Claudio Lotito ha in qualche modo a che fare anche con la Lazio. Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo presidente del club amaranto, però, non sembra che Lotito abbia accolto molto bene le domande sui biancocelesti.

In particolare, alla domanda di Daniele Rindone, giornalista del Corriere dello Sport e vicino al mondo Lazio, sull'esistenza di un piano di crescita per la Lazio o dell'intenzione di aprire a investimenti personali o dall’esterno, il patron ha risposto non senza polemica: “Non avevo dubbi che lei avrebbe fatto questa domanda, c’è un piccolo problema: qui stiamo parlando della Reggina e non della Lazio. Punto”. Applausi scroscianti di giubilo di tutto il Granillo hanno seguito la risposta.