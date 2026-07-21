FORMELLO - Lazio, riposo dopo il primo test: Gattuso gestisce le energie

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Prima amichevole (o meglio, allenamento congiunto) in archivio. La Lazio ha vinto ieri pomeriggio contro la Primavera: dopo essere andata in svantaggio per il gol di Avram, la squadra di Gattuso ha rimontato nel secondo tempo grazie alle reti di Artistico (doppietta su rigore) e Sana Fernandes. Dopo la partita, il tecnico ha concesso un giorno di riposo a tutta la squadra.

Gli allenamenti quindi riprenderanno mercoledì. Intanto è terminato il 'ritiro' nel senso vero e proprio del termine: da lunedì sera, infatti, i calciatori possono tornare a casa a dormire dopo il lavoro nel centro sportivo. E già qualcuno ha lasciato Formello una volta terminato il test in famiglia. Le sedute sul campo andranno avanti fino al 26 luglio, in cui si chiuderà la prima fase della preparazione con l'amichevole contro la Flaminia Civita Castellana.

Nei prossimi giorni bisognerà monitorare le condizioni di Nuno Tavares: "È quello che preoccupa di più, ha un’infiammazione al ginocchio", ha spiegato Gattuso. Anche Pedraza "ha un piccolo fastidio muscolare", per questo è rimasto a riposo. Rovella invece è tornato ad allenarsi dopo aver smaltito la febbre che l'aveva messo ko. Cataldi, Isaksen, Furlanetto e Patric restano ancora indisponibili.