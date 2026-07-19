Calciomercato Lazio | Offerta per Wan Bissaka. Il West Ham: "Un insulto!"
19.07.2026 12:30 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo nome in orbita Lazio. Dall'Inghilterra, in particolare secondo quanto riportato da Claret & Hugh, si parla di un interesse concreto della Lazio per Aaron Wan Bissaka, terzino classe '97 di proprietà del West Ham.
Nel dettaglio, sembra che il club biancoceleste abbia recapitato agli Hammers un'offerta di circa 10 milioni di sterline. Nonostante il terzino congolese non rientri più nei piani del club, l'offerta è stata rispedita al mittente.
Non solo. Secondo la stessa fonte, l'offerta sarebbe stata ritenuta addirittura offensiva, visto che il West Ham valuta il calciatore almeno il doppio (20 milioni).
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.