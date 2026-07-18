Roma, Gasperini parla di scudetto: "Secondo me arriverà, ora vogliamo..."

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Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa per presentare la nuova stagione della Roma. Nel corso dell'incontro con i croniti ha risposto a domande, curiosità e palesato gli obiettivi stagionali della squadra: "Scudetto? No, non è questo. Quando parlo di volerci migliorare intendo di stabilizzarci nelle zone alte di classifica. Poi, secondo me, se si riesce, arriverà il momento per quello. Ora vogliamo migliorarci rispetto a un traguardo meritato, ma che andava oltre le aspettative".

"Mercato in ritardo? No, al termine della passata stagione speravamo di ripartire con più giocatori, nonostante sapessimo della questione Mondiale. La situazione riguarda più o meno tutti: noi abbiamo perso tanti giocatori in prestito, li dobbiamo rimpiazzare. Adesso diventa la situazione che si sta aprendo per tutti quanti. Tutti vorremmo essere più avanti, ma siamo in linea col mercato attuale".

"Cambiano i numeri di volta in volta e ti devi adattare. Probabilmente sarà così: ora è stato spostato dal 30 giugno a più avanti. La speranza è di definire definitivamente questa questione, ma in pochi mesi non è facile rimediare a quanto fatto per anni. Sarà difficile, ma faremo di tutto per risolvere questo problema e permettere alla società di essere più libera negli investimenti. Il lavoro più arduo e del DS, ma non impedisce di fare entrate".

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