Lazio, Romagnoli aspetta l'ok dal Qatar. Intanto è a Roma e...

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RASSEGNA STAMPA - Niente dietrofront. Per Romagnoli è tutto fatto: lascerà la Lazio e andrà in Qatar. Bisogna solo capire quando. Ve l'abbiamo raccontato giorni fa: attualmente è bloccato a Roma, aspetta solo il via libera per iniziare la sua nuova avventura. Come confermato da Il Messaggero, il difensore si sta allenando al Due Ponti sulla Cassia in attesa di sistemare tutti i dettagli burocratici. Dopo di che partirà per unirsi all'Al Sadd e ci sarà anche l'annuncio ufficiale. Quello che è certo è che, come Gila e Provedel già ceduti, non vestirà la maglia biancoceleste nella prossima stagione.