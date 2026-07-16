Lazio, Bisignani: "I fondi guardano all'Italia. Chi è vicino a Lotito vuole convincerlo"

Luigi Bisignani è l'assoluto protagonista del mondo Lazio negli ultimi mesi. Si è esposto per il bene del tifo biancoceleste, dando voce a un intero popolo. Durante l'intervista di oltre 30 minuti rilasciata per il format "Tieni il Tempo", Bisignani racconta il suo legame con il club biancoceleste, le origini della contestazione a Claudio Lotito, il corteo che ha riempito Roma e la sua idea sul futuro della società. Un'intervista tra aneddoti, politica e amore viscerale per la Lazio. Di seguito le sue parole al noto quotidiano

I TIFOSI DELLA ROMA E LA PROTESTA - I tifosi della Roma stanno simpatizzando per la nostra protesta. Essere tifoso della Lazio significa essere antiromanista, così come essere romanista significa essere antilaziale. Le nostre due squadre non hanno una storia brillante come quella delle milanesi e lo sfottò era rimasto una delle poche cose ancora in piedi. Un garagista romanista a cui avevo lasciato la macchina, e che mi prendeva sempre in giro, mi ha detto: "Noi siamo con voi". Questo fa capire quanto la protesta della Lazio sia dilagata.

AMORE PER LA LAZIO - La storia della Lazio passa di padre in figlio. Per me è iniziata con mio nonno. Durante la guerra diede perfino le tessere alimentari per festeggiare una vittoria della Lazio: da lì ho capito quanto la Lazio fosse importante. Ho vissuto tanti anni in Argentina, poi sono arrivato a Roma e, per un periodo, abitavo all'Hotel Riz, dove la Lazio andava in ritiro. L'allenatore era l'argentino Juan Carlos Lorenzo. Io ero intraprendente: ero diventato un po' la mascotte della squadra, un traduttore e anche raccattapalle ufficiale. Portavo gli ordini di Lorenzo a Lovati, che sedeva in panchina quando il mister era squalificato. Far diventare laziali i miei figli non è stato semplice, anche perché ho lavorato tanti anni con Giulio Andreotti. Uno dei suoi crucci era chesuo figlio Stefano fosse un grande tifoso della Lazio. Ho capito che la passione va trasmessa fin da piccoli: misi una foto di Anna Falchi sulla culla di mio figlio e mia moglie mi disse: "Non so se diventerà laziale, ma di sicuro un grande maniaco". Invece è diventato un grande laziale. La battaglia che ho intrapreso per la Lazio me l'ha ispirata proprio lui. Mi disse: "Papà, basta parlare di Trump e della Meloni. Parla della Lazio, perché non se ne può più." E aveva ragione.

LA SCINTILLA - Tutto è partito dalla risposta di Claudio Lotito al giornalista de Il Tempo. Durante la conferenza stampa sul Flaminio, il cronista gli chiese: "Ma come lo pagate?". La risposta evasiva di Lotito ha acceso la curiosità di Daniele Capezzone, che non è un tifoso della Lazio, ma ha capito subito il problema. Ha raccontato che, da quando è arrivato a Roma, si è reso conto che praticamente tutti i tifosi erano contro Lotito. Dalle reazioni ha capito che quella poteva essere l'occasione per rilanciare la voce della tifoseria laziale, che ha ritrovato spazio proprio grazie a Il Tempo. Non mi aspettavo una risonanza del genere. Siamo stati facilitati anche dalla comunicazione della Lazio, che ha infilato una serie di autogol. La smentita sulla trattativa con J.P. Morgan, avvenuta sette anni prima, è stata una bomba e da lì si è aperto il caos. Lotito non ha mai risposto direttamente: soltanto l'intervista a Il Messaggero e quella di Floridi a Il Tempo, che è stata percepita ancora peggio dai tifosi.

IL CORTEO - La manifestazione avrebbe dovuto svolgersi di venerdì, ma la Questura ci ha chiesto di spostarla per via del concerto di Ultimo. Il giovedì è un giorno lavorativo, con 35 gradi: eppure in piazza c'erano trentamila persone. Neanche Papa Prevost riempirebbe così Piazza San Pietro in quelle condizioni. Vedere 30.000 persone mettersi in marcia è stato qualcosa di incredibile. Accuso il mondo dell'informazione: sono stati dedicati alla manifestazione pochi secondi, sottolineando soltanto che non ci sono stati incidenti. È stato un evento enorme. Trovo gravissimo il vulnus informativo rappresentato dal fatto che quasi nessuno se ne sia occupato adeguatamente.

LOTITO - Ha avuto grandi meriti: ci ha salvato e gliene abbiamo sempre dato atto. Ma questo non significa che oggi possa affossare la Lazio. Ha mollato la presa. È impegnato in troppe questioni e non ha più tempo né risorse per gestire da solo una squadra di calcio. Non si rende conto dell'isolamento in cui si trova. Non è una protesta di una sparuta minoranza: tutti i tifosi hanno preso parte alla contestazione. Si è isolato ovunque e temo che finirà così anche dentro Forza Italia, dove cerca di salvarsi grazie alla Calabria. Cosa gli consiglierei? Il mio numero ce l'ha. Gli direi di chiedere scusa e di riaprire il dialogo. Può fare come Maurizio Stirpe a Frosinone, facendo entrare un fondo che lo aiuti. Di questo passo lo stadio resterà sempre più vuoto e la Lazio perderà sempre più terreno. Rischia di far fare alla Lazio la fine della Salernitana: una svendita.

CESSIONE - Noi crediamo nella proprietà privata e sappiamo che la decisione spetta a lui. Ma dovrebbe fare un passo di lato e permettere l'ingresso di capitali freschi. Più alta riusciremo a tenere la pressione, non solo in questi mesi, ma anche seguendo la squadra in trasferta e dimostrando che questa protesta non finirà, più sono convinto che Lotito sarà costretto a trovare il modo di far entrare nuovi investitori. So che molti fondi internazionali guardano con interesse al calcio italiano. L'atteggiamento di Lotito, che chiede cifre fuori mercato, però non aiuta. Dovrà fare un esame di coscienza. So per certo che chi gli sta vicino è disperato e sta cercando di convincerlo.

FORZA ITALIA - Dopo l'editoriale di Capezzone è intervenuto anche Antonio Tajani, dicendo per tre volte di non essere preoccupato per la situazione di Lotito e della Lazio. Forse non è così vero. La politica non può far finta di niente. Mi aspetto che, oltre a Francesco Rocca, si muova anche qualcun altro. Giustifico soltanto due laziali: Andrea Abodi e Alessandro Onorato, perché ricoprono incarichi istituzionali. Del ministro Francesco Lollobrigida mi hanno raccontato che anche le figlie sono laziali e stanno spingendo il padre a prendere posizione. Vorrei che Lollobrigida, Barelli, Simeoni e Mulè iniziassero a metterci la faccia. È troppo facile dirsi laziali e poi non esporsi.

FORMAZIONE IDEALE - Pulici o Peruzzi? Dico Pulici, per una questione di sentimento. Peruzzi è stato un grandissimo portiere e un ottimo dirigente, ma poi ha fatto il grande rifiuto. A differenza di Gattuso, che con quella conferenza stampa surreale ha capito che non si può fare il dirigente in una squadra con i tifosi apertamente contrari. Gattuso non è mai stato un grande allenatore e non avrebbe dovuto presentarsi proprio in concomitanza con gli Stati Generali. Petrelli o Pancaro? Pancaro. Piaceva tantissimo a mia figlia Lucrezia quando aveva otto anni e ha avuto anche modo di conoscerlo. Wilson o Nesta? Una scelta difficilissima. Ero molto legato a Wilson, ma ricordo ancora la cessione di Nesta al Milan e mio figlio Giovanni che piangeva disperato. In quel momento dovetti spiegargli che essere della Lazio significa anche soffrire. Oddi o Mihajlovic? Se tira Sinisa è gol. Martini o Favalli? Martini, elegante e bravissimo. Re Cecconi o Verón? Difficilissima. La tragica storia di Re Cecconi fa parte della nostra memoria e il pensiero va inevitabilmente a lui. Frustalupi o Simeone? Frustalupi. D'Amico o Nedved? Vincenzo D'Amico. Ho ancora nel cuore le parole pronunciate l'altro giorno da suo figlio al Teatro Manzoni. Garlaschelli o Conceicao? Garlaschelli. Nanni o Mancini? Roberto Mancini. Siamo tutti innamorati di lui. Chinaglia o Salas? Chinaglia. Ha perso tutto per la Lazio. Maestrelli o Eriksson? Due mondi completamente diversi: finisce in pareggio.

UN MESSAGGIO AL POPOLO LAZIALE - Questo è il momento di restare uniti e di mantenere la nostra signorilità. Tutti quelli che possono dare una mano, grandi fondi, studi legali, imprenditori, stanno riflettendo seriamente sulla situazione. Dobbiamo restare uniti e diventare un esempio per tutto il mondo del calcio. Alla fine una soluzione arriverà. Ho visto tanti momenti difficili nella storia della Lazio e ho imparato una cosa: dopo ogni momento brutto ne arriva sempre uno ancora più bello.