Calciomercato Lazio | Dal Brasile: "Kennedy sedotto dall'offerta". I dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è alla ricerca di un centravanti da regalare a Gennaro Gattuso e il nuovo nome è John Kennedy, attaccante classe 2002 di proprietà del Fluminense. I biancocelesti sono in trattativa con il club brasiliano, il quale chiede circa 12 milioni per cedere Kennedy, mentre la Lazio ne ha offerti 8. C'è ancora distanza tra le parti, ma nulla di incolmabile.

La notizia delle ultime ore riguarda la volontà del calciatore. Dal Brasile riportano infatti di un Kennedy addirittura "sedotto" dalla corte della Lazio, la preferisce a tutte le altre offerte ricevute. Allo stesso tempo però non vuole forzare la mano con il Fluminense, è molto grato per ciò che il club ha fatto per lui e lascerà tutto nelle loro mani.

In ogni caso, sembra arrivato il momento per Kennedy di lasciare il Brasile. Nonostante sia il capocannoniere del Fluminense, va tenuto in considerazione il fattore concorrenza. A giocare un ruolo importante nella scelta sarebbe anche la famiglia, molto tentata dalla possibilità di trasferirsi a Roma.