Lazio, Di Salvo: “Ecco perché è preferibile il ritiro in montagna”

RASSEGNA STAMPA - È intervenuto sulle colonne de la Repubblica Valter Di Salvo, oggi performance manager tra Coverciano e il Qatar e in passato preparatore atletico fra le altre di Lazio, Real Madrid e Manchester United.

Al centro dell’intervento l’utilità di un ritiro estivo in quota per i club di Serie A, in una fase storica in cui molte squadre del campionato italiano stanno tornando regolarmente sulle Dolomiti per preparare la stagione. Tra queste non c’è la Lazio, che ha scelto di rimanere a Formello. Una scelta che, indirettamente, non sembra appoggiata da Di Salvo. Di seguito le sue parole.

“Allenarsi in montagna non serve a migliorare il trasporto sanguigno, per cui servirebbero quote altissime. Però fa più fresco, c’è tranquillità e si spezza la routine. È meglio prevedere una prima settimana di ritiro con attività leggera, e magari con la possibilità per i calciatori di portare con sé le famiglie. Una sorta di ponte fra le ferie e il ritorno al lavoro. L’ho fatto anche a Manchester, e Alex Ferguson ha apprezzato”.