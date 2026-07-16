Lazio, Lotito in segreto in Campidoglio: le news sul Flaminio
16.07.2026 09:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Una giornata in Campidoglio. È quella che, in gran segreto, avrebbe vissuto Claudio Lotito nella giornata di lunedì 13 luglio.
Il presidente della Lazio, secondo quanto riportato dal Messaggero, sarebbe stato tutta la giornata in Comune per cercare di sciogliere i nodi della Soprintendenza legati al Flaminio.
Nello specifico, riporta il quotidiano, l’osservazione principale rimarrebbe quella legata al secondo anello, un tema affrontato da Lotito in Campidoglio per provare a sbloccare il progetto Flaminio.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.