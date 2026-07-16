Lazio, Gattuso prova a plasmare il gruppo: "Diventiamo una famiglia"

RASSEGNA STAMPA - Gattuso ha già indicato la strada alla Lazio: "Diventiamo una famiglia". È questo il messaggio che, scrive il Corriere dello Sport, il tecnico sta trasmettendo nei primi giorni di ritiro a Formello. Mentre in campo prende forma il 4-2-3-1, il lavoro più importante è quello sulla mentalità. L'obiettivo è costruire uno spogliatoio unito e compatto, capace di affrontare insieme una stagione che si preannuncia ricca di ostacoli.

L'allenatore è consapevole delle difficoltà: la cessione dei big, un mercato ancora complicato e un ambiente segnato dalla contestazione dei tifosi. Per questo punta soprattutto sullo spirito di gruppo, una filosofia già adottata nelle sue esperienze precedenti attraverso colloqui individuali e un dialogo costante con i leader della squadra.

Il progetto prosegue anche fuori dal campo. Martedì sera Gattuso ha cenato con Lotito per consolidare il rapporto con la società, mentre al termine della prima parte del ritiro è già in programma una grigliata con squadra e staff. Momenti pensati per rafforzare il senso di appartenenza e creare un gruppo solido, nella convinzione che, prima dei moduli e dei singoli, sia proprio l'unità dello spogliatoio a poter fare la differenza.