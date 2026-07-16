Calciomercato Lazio | Dominguez resta nel mirino: l’inserimento del Venezia e le alternative

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Continua a lavorare su Sergi Dominguez la Lazio. Non basta un solo centrale (Doekhi) per rinforzare il reparto arretrato di Gattuso, a maggior ragione viste le poche garanzie che arrivano da Patric.

In questo senso il primo nome in lista rimane quello dello spagnolo di proprietà della Dinamo Zagabria, profilo per il quale però non ci sono state novità significative nelle ultime ore. I contatti tra la Lazio e il club croato per Dominguez continuano ad andare avanti, ma nella trattativa si è inserito anche il Venezia che ha al momento più liberta di azione del club biancoceleste.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, non è da escludere che alla fine la differenza venga fatta dalla volontà del giocatore, così come potrebbe andare in scena un nuovo viaggio in Croazia di Fabiani, seppur come vi avevamo anticipato non calendarizzato al momento. Sullo sfondo, infine, i nomi soprattutto di Comuzzo e, in ultima battuta, di Diogo Leite, che al momento non trova però particolari riscontri.