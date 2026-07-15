Ex Lazio | Hysaj al Lecce è in fase di stallo: i dettagli

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

La trattativa che stava definendo il trasferimento di Elseid Hysaj al Lecce è in fase di stallo. Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, l'ex Lazio attualmente svincolato non sembrerebbe convinto della destinazione e si è preso tempo per valutare eventuali nuove proposte. Il club salentino aveva formalizzato un'offerta al giocatore nelle scorse ore e resta in attesa di una risposta definitiva.