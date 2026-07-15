Lazio, anche Furlanetto in Isokinetic dopo l’operazione

15.07.2026 13:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, anche Furlanetto in Isokinetic dopo l’operazione

Test atletici per Doekhi e Noslin, ma c’era anche un altro calciatore della Lazio oggi in Isokinetic. 

Oltre al nuovo acquisto e all’ex Verona, che aveva saltato i test con i compagni per uno stato influenzale, si è visto infatti anche Alessio Furlanetto.

Il portiere della Lazio è convalescente dopo l’operazione al crociato del ginocchio destro e sta svolgendo riabilitazione tra Formello e l’Isokinetic.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.