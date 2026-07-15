Lazio, anche Furlanetto in Isokinetic dopo l’operazione

Test atletici per Doekhi e Noslin, ma c’era anche un altro calciatore della Lazio oggi in Isokinetic.

Oltre al nuovo acquisto e all’ex Verona, che aveva saltato i test con i compagni per uno stato influenzale, si è visto infatti anche Alessio Furlanetto.

Il portiere della Lazio è convalescente dopo l’operazione al crociato del ginocchio destro e sta svolgendo riabilitazione tra Formello e l’Isokinetic.