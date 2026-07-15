Calciomercato Lazio | Pellegrini tra Spagna e Inghilterra: le ultime sul terzino

15.07.2026 09:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Pellegrini tra Spagna e Inghilterra: le ultime sul terzino

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - "I terzini sono tantiha detto Gennaro Gattuso commentando la rosa della Lazio in conferenza stampa. Attualmente i biancocelesti hanno tre elementi a destra e tre a sinistra e nelle prossime settimane saranno chiamati a sfoltire un reparto che si è allargato dopo l'arrivo di Pedraza e il ritorno di Floriani Mussolini.

PELLEGRINI - Tra i giocatori in partenza c'è Luca Pellegrini. Il classe 1999, secondo quanto riportato dal Messaggero, piace sia in Inghilterra, sia in Spagna con Ipswich Town, Hull City, Deportivo la Coruna ed Espanyol che sarebbero i club più interessati. Il suo stipendio da 2,4 milioni di euro pesa come un macigno nelle casse della Lazio che non lo ritiene un elemento indispensabile da cui ripartire.

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.