Calciomercato Lazio | Lazzari può restare in Serie A: due club lo hanno sondato

15.07.2026 09:30 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Lazzari può restare in Serie A: due club lo hanno sondato
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CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo Luca Pellegrini. In casa Lazio il discorso approfondito nei prossimi giorni. Sulle fasce a Formello c'è troppa affluenza dopo l'arrivo di Pedraza e il ritorno di Floriani Mussolini dal prestito. Motivo per cui la società biancoceleste vorrebbe cedere almeno due elementi e risparmiare sugli ingaggi.

LAZZARI - Tra quelli che hanno registrato maggiore interesse c'è anche Manuel Lazzari. Il 29 della Lazio guadagna 1,7 milioni di euro all'anno e in Serie A, secondo quanto riporta il Messaggero, avrebbe attirato l'interesse di due squadre: il Monza e il Sassuolo. Per il momento la società brianzola e quella neroverde non sarebbero andate oltre il sondaggio, ma non è escluso che presto possa esser intavolata una trattativa.  

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.