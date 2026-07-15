Calciomercato Lazio | Lazzari può restare in Serie A: due club lo hanno sondato

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CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo Luca Pellegrini. In casa Lazio il discorso approfondito nei prossimi giorni. Sulle fasce a Formello c'è troppa affluenza dopo l'arrivo di Pedraza e il ritorno di Floriani Mussolini dal prestito. Motivo per cui la società biancoceleste vorrebbe cedere almeno due elementi e risparmiare sugli ingaggi.

LAZZARI - Tra quelli che hanno registrato maggiore interesse c'è anche Manuel Lazzari. Il 29 della Lazio guadagna 1,7 milioni di euro all'anno e in Serie A, secondo quanto riporta il Messaggero, avrebbe attirato l'interesse di due squadre: il Monza e il Sassuolo. Per il momento la società brianzola e quella neroverde non sarebbero andate oltre il sondaggio, ma non è escluso che presto possa esser intavolata una trattativa.