Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Doekhi in chiusura: here we go!"
13.07.2026 19:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Arrivano conferme su Danilho Doekhi alla Lazio. Dopo il suo arrivo a Roma, all'aeroporto di Ciampino, il difensore olandese sembra aver limato gli ultimi dettagli con la società biancoceleste. L'accordo è stato raggiunto: firmerà un contratto fino al 2029, come ha annunciato anche l'esperto di mercato Fabrizio Romano con il suo famosissimo "Here we go!". Di seguito il post.
🚨️ EXCL: Danilho Doekhi to Lazio, here we go! Deal in place between the centre back and the Italian club on contract terms — contract until June 2029.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026
Doekhi, in Roma right now for medical tests and contract signing to follow soon. pic.twitter.com/cjLaXWEAME
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.