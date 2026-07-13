Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Doekhi in chiusura: here we go!"

13.07.2026 19:20 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Doekhi in chiusura: here we go!"

CALCIOMERCATO LAZIO - Arrivano conferme su Danilho Doekhi alla Lazio. Dopo il suo arrivo a Roma, all'aeroporto di Ciampino, il difensore olandese sembra aver limato gli ultimi dettagli con la società biancoceleste. L'accordo è stato raggiunto: firmerà un contratto fino al 2029, come ha annunciato anche l'esperto di mercato Fabrizio Romano con il suo famosissimo "Here we go!". Di seguito il post.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.