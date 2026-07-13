Italia, nome nuovo per la panchina: ecco il profilo che piace a Maldini e Leonardo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La nuova Italia guidata da Paolo Maldini e Leonardo comincia a delinearsi. Il direttore tecnico e il nuovo advisor della Nazionale sarebbero al lavoro per individuare il prossimo commissario tecnico, e tra i candidati più accreditati spicca il nome di Andrea Pirlo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini aveva già preso in considerazione l'idea di affidare a Pirlo la panchina del Milan nel 2023. Leonardo, invece, avrebbe voluto portarlo al Paris Saint-Germain da calciatore nella stagione 2011-2012. Un segnale della grande stima che entrambi nutrono nei confronti dell'ex centrocampista.

Per Maldini e Leonardo, Pirlo rappresenterebbe il profilo ideale per guidare la Nazionale.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.