Marcolin: "Alla Lazio serviranno un attaccante di riferimento e un leader di difesa"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Dario Marcolin è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito le sue parole sulla Lazio del prossimo anno: "L'anno scorso è stata fatta la stagione del non centravanti. La Lazio ora deve fare un po’ di tesoro per avere un giocatore che fa reparto da solo, crea spazi, ecc. Per un possibile 4-4-2 di Gattuso serve un attaccante del genere. Il mister vorrà una squadra alta, con una difesa meno in linea e più votata in avanti, con qualcuno che può costruire di più. Il reparto avrà più libertà e presserà più alto".

"Un po’ simile alla Lazio di Baroni, con esterni che tagliano e terzini in sovrapposizione. Provstgaard ha fatto molto bene, ha avuto una grande crescita con il lavoro di Sarri. Con lui metterei Marusic e Nuno Tavares, ma manca un uomo che guidi la linea difensiva. Ci vorrebbe un esperto, un leader, è difficile giocare con due ragazzi giovani o emergenti. Romagnoli guidava tutti, ma Gila anche era diventato molto forte. Serve per forza uno dei due, con quell’esuberanza e leadership. Bisogna trovare un profilo del genere, sia tecnicamente che caratterialmente".

"Il campionato? Dipende anche dal mercato della Lazio, dare una valutazione ora è difficile visto che siamo solo a metà luglio. Dobbiamo aspettare a esprimerci, anche se le prime sei restano di un livello molto alto”.