Ex Lazio | Jovane Cabral è un nuovo giocatore del Gremio

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Jovane Cabral riparte dal Brasile: l'esterno offensivo è ufficialmente un nuovo giocatore del Gremio. Il calciatore capoverdiano si era trasferito in prestito alla Lazio nel gennaio del 2022 per vestire la maglia biancoceleste fino a fine stagione. Quest'estate si presenta al mondiale da svincolato ed è protagonista con la nazionale di Capo Verde, rea di aver bloccato la Spagna e eliminato l'Uruguay. Dopo lo Sporting Lisbona, le brevi parentesi di Salernitana e Olympiacos e l'avventura portoghese con l'Estrela Amadora, il 28enne ex Lazio e Salernitana è pronto a ripartire da Porto Alegre: ad aspettarlo c'è il Gremio.