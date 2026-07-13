NEWS | Lutto nel mondo del cinema: morto Sam Neill, attore di Jurassic Park
13.07.2026 12:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa di Sam Neill, noto per il suo ruolo in "Jurassic Park" nei panni del paleontologo Alan Grant. L’attore neozelandese, che nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato, si è spento all’età di 78 anni a Sydney. Come si legge in un comunicato pubblicato sulla sua pagina social... <<< SAM NEILL >>>
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