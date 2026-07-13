Calciomercato Lazio | Romano conferma tutto: “Doekhi in arrivo”

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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Danilho Doekhi in arrivo a Roma. Piovono conferme sul nome del difensore accostato nelle ultime ore alla Lazio, dopo che il suo nome era emerso già durante il mese di gennaio.

L’ultimo in ordine di tempo è il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che conferma come Danilho Doekhi sia vicino a diventare un giocatore della Lazio: “La Lazio sta chiudendo per l’affare Danilho Doekhi a parametro zero dopo la sua partenza dall’Union Berlino, l’here we go è vicino”.

E ancora: “Il difensore è in arrivo in Italia per e visite mediche e le firme sul contratto che arriveranno dopo che i dettagli saranno stabiliti”.