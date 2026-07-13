Nazionale, Bergomi 'promuove' Maldini: "Stravedo per lui, è la persona giusta"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

C'era anche Beppe Bergomi tra le figure ipotizzate da Malagò per rilanciare la Nazionale. Lui una delle alternative a Paolo Maldini, per competenza, esperienza e capacità di lavorare con i giovani. Intervistato da Repubblica, l'ex calciatore e ora commentatore sportivo per Sky, ha parlato di Maldini e del ruolo di direttore tecnico che gli è stato assegnato.

Ecco le sue parole sull'ex Milan: "È la persona giusta, ha valori importanti, competenza. Stravedo per lui, penso sia il giocatore italiano più forte con cui ho giocato. Ricoprirà una posizione nuova, saprà fare la differenza".

Poi, chiamato a parlare di chi, invece, sarà il nuovo CT, Bergomi ha ammesso di essere "stuzzicato" da Guardiola. Ma non solo: un altro profilo che vorrebbe vedere sulla panchina dell'Italia è quello di Roberto Mancini, "perfetto come CT, e ha tanta voglia di rientrare". Senza dimenticare Conte e Pioli. "Altre idee? Io adoro Klopp, ma allenerà la nazionale tedesca. Allora dico un profilo alla Fabregas. Il suo Como è un modello da studiare. Peccato non sia libero", ha concluso.