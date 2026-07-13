Nazionale, Bergomi 'promuove' Maldini: "Stravedo per lui, è la persona giusta"

13.07.2026 11:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Nazionale, Bergomi 'promuove' Maldini: "Stravedo per lui, è la persona giusta"
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C'era anche Beppe Bergomi tra le figure ipotizzate da Malagò per rilanciare la Nazionale. Lui una delle alternative a Paolo Maldini, per competenza, esperienza e capacità di lavorare con i giovani. Intervistato da Repubblica, l'ex calciatore e ora commentatore sportivo per Sky, ha parlato di Maldini e del ruolo di direttore tecnico che gli è stato assegnato.

Ecco le sue parole sull'ex Milan: "È la persona giusta, ha valori importanti, competenza. Stravedo per lui, penso sia il giocatore italiano più forte con cui ho giocato. Ricoprirà una posizione nuova, saprà fare la differenza". 

Poi, chiamato a parlare di chi, invece, sarà il nuovo CT, Bergomi ha ammesso di essere "stuzzicato" da Guardiola. Ma non solo: un altro profilo che vorrebbe vedere sulla panchina dell'Italia è quello di Roberto Mancini, "perfetto come CT, e ha tanta voglia di rientrare". Senza dimenticare Conte e Pioli. "Altre idee? Io adoro Klopp, ma allenerà la nazionale tedesca. Allora dico un profilo alla Fabregas. Il suo Como è un modello da studiare. Peccato non sia libero", ha concluso.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.