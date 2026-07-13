Reggina, Lotito sceglie Marchionni: firma del nuovo tecnico e primi sopralluoghi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Marco Marchionni è l'allenatore della Reggina di Lotito. Il tecnico, liberatosi dal Ravenna dopo due stagioni, firmerà un contratto di un anno con la società amaranto entro domani. Quindi, in compagnia del ds, sarà a Reggio Calabria per verificare lo stato degli impianti ed individuare le soluzioni logistiche in vista del raduno precampionato. Intanto, i nuovi responsabili dovranno individuare la sede del ritiro: la soluzione dovrebbe essere Cucullaro, a Gambarie d'Aspromonte.

I lavori di ristrutturazione del Granillo sono partiti, domani prenderanno il via anche quelli del Sant'Agata. Il centro sportivo ha bisogno di profondi interventi, soprattutto sui due campi principali, riporta Corriere dello Sport. Il sopralluogo al Granillo del sindaco Cannizzaro e dei tecnici comunali è servito ad individuare interventi urgenti sul terreno di gioco, negli spogliatoi e nelle transenne esterne ed interne dello stadio.