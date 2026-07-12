Ex Lazio | Gila subito in ritiro con il Milan: le convocazioni di Amorim
12.07.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il Milan si prepara a iniziare il ritiro estivo che si terrà a Milanello. A partire dalla mattina di lunedì 13 luglio, infatti, i giocatori svolgeranno i test fisici nel centro sportivo rossonero, per poi allenarsi in campo nel pomeriggio. Per la preparazione, il nuovo tecnico Ruben Amorim ha diramato la lista dei calciatori convocati in cui è presente anche Mario Gila, che ha appena lasciato la Lazio per trasferirsi a Milano. Di seguito tutti i nomi.
Athekame, Bartesaghi, Bouyer, Camarda, Chukwueze, Cissè A., Comotto, Fofana, Gabbia, Gila, Guernier, Karaca, Kostić, Loftus-Cheek, Musah, Nkunku, Odogu, Ossola, Pavlović, Pittarella, Ricci, Terracciano F., Terracciano P., Tomori, Torriani, Yahya Idrissi.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.