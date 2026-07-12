Calciomercato Lazio-Dominguez, prezzo e rivendita: doppio ostacolo nell'operazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio insiste per Sergi Domignuez. Non è stata ancora azzerata la distanza tra i club, con la Dinamo Zagabria che non si muove rispetto ai 15 milioni di euro richiesti. I croati non sembrano intenzionati a fare sconti, la speranza è che possano scendere a 12-13, ma nemmeno quella è l'offerta dei biancocelesti, che fino a questo momento si sono spinti intorno ai 10-11 milioni. E poi c'è la formula, riporta Corriere dello Sport. La Lazio avrebbe proposto un prestito oneroso da 3.5 milioni pù altri 8 da versare successivamente per il diritto di scatto. No secco della Dinamo, le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore per capire i margini di manovra. La trattativa è ancora aperta, ma la chiusura tutt'altro ch vicina.

Il Barcellona, doppiamente coinvolto nell'operazione, complica ulteriormente la situazione. Il primo motivo è il rebus sulla percentuale di rivendita: i blaugrana incasseranno il 20% sulla cessione di Dominguez (secondo alcuni sarebbe del 30%). Un aspetto che, a maggior ragione, porta la Dinamo a non abbassare le pretese. Il secondo ostacolo preoccupa: lo stesso Barça avrebbe tenuto un'opzione sul cartellino del difensore, con la possibilità di pareggiare l'offerta della Lazio e riportare a casa il classe '05, cresciuto nella Masia. Diritto di recompra al prezzo delle squadre interessate. La stessa dinamica, tanto per fare un esempio, avrebbe permesso al Real Madrid di riacquistare Gila per 30 milioni al posto del Milan (l'opzione non è stata esercitata dai Blancos).

Insomma, la fumata bianca oggi è tutt'altro che visibile. Fabiani è rimasto in contatto con Boban, l'ex Milan è il presidente della Dinamo. Il viaggio di giovedì in Croazia è servito per approfondire i discorsi, non per arrivare a un accordo.

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