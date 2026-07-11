Italia, Malagò: "Maldini è sempre stato il mio obiettivo. E Leonardo..."

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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha spiegato ai canali ufficiali della Federazione il motivo per cui ha scelto Paolo Maldini come Direttore Tecnico e Leonardo come Advisor. Di seguito le sue parole.

"Maldini è stato da sempre il mio obiettivo, ho pensato che potesse essere la persona giusta per sovrintendere il settore tecnico della FIGC, che non implica solo la Nazionale maggiore ma tutta la filiera delle Nazionali Giovanili. In due settimane abbiamo parlato di tutti i progetti, entrando nello specifico, e Paolo da subito mi ha detto che sarebbe stato felice di coinvolgere Leonardo come consulente, perché il lavoro è tanto, impegnativo e sfidante. Sono contento, perché ho una stima profonda di Leonardo. Sono due facce della stessa medaglia, c'è un impegno di quattro anni che deve portarci da qui al 2030 al Mondiale prossimo, passando per un Europeo".