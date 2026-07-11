Stati Generali della Lazialità, interviene Briga: "Questa gestione è miserabile"

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il noto cantautore di fede biancoceleste Mattia Briga è intervenuto al Teatro Manzoni durante gli Stati Generali della Lazialità, iniziativa organizzata da Alberto Ciapparoni e Federico Marconi che vedrà come protagonisti tantissimi laziali. Dopo l'esibizione del suo nuovo brano "Pioverà", accolto tra gli applausi, Briga ha parlato così alla platea:

"Siamo tutti figli dello stesso sentimento, quando un sentimento comune viene usato per altri fini, giochi di potere, ecco quella è veramente la fine. La miseria umana. Questa gestione è veramente miserabile".