Lazio, Tchaouna va al Coventry City: ecco la cifra destinata ai biancocelesti

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Loum Tchaouna continua la sua avventura in Inghilterra. Il francese è ufficialmente un nuovo giocatore del Coventry City per un affare totale da circa 24 milioni di euro. Il classe 2003, dopo la retrocessione in Championship con il Burnley, inzierà una nuova avventura con gli Sky Blues. Notizia positiva per il club biancoceleste che quando ha ceduto l'attaccante un anno fa aveva mantenuto un 10% sulla futura plusvalenza.

La Lazio lo scorso anno lo aveva ceduto per circa 14 milioni. Il Burnley intascherà circa 10 milioni di plusvalenza di cui circa uno finirà nelle casse del club capitolino aumentando ancora la plusvalenza effettuata per il transalpino. Tchaouna, infatti, era stato acquistato dalla Salernitana per 8 milioni di euro pagando la clausola del calciatore al club campano.

In totale, la Lazio ha guadagnato circa 7 milioni dall'affare Tchaouna di cui uno si aggiungerà in questa estate del 2026 in cui il club deve operare con lo spettro del saldo zero e dove anche le cifre più piccole in entrata possono aiutare.