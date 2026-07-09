DIRETTA | Lazio, il raduno a Formello: arrivano Zaccagni e Rovella- FT&VD

09.07.2026 09:59 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: Dai nostri inviati Michele Cerrotta e Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
DIRETTA | Lazio, il raduno a Formello: arrivano Zaccagni e Rovella- FT&VD

FORMELLO - Inizia la stagione 2026/27 della Lazio. Si riparte dal Centro Sportivo di Formello, dov'è attesa tutta la squadra del nuovo allenatore Gennaro Gattuso. In programma le visite mediche d'idoneità al Lazio Lab, poi toccherà ai test atletici all'Isokinetic. Lunedì 13 luglio scatterà la prima parte del ritiro nel quartier generale biancoceleste, che si concluderà il 26. Di seguito foto e video degli ingressi.

AGGIORNAMENTO 9.59 - Ecco anche Rovella

AGGIORNAMENTO 9.48 - Arrivano anche Marusic e Ratkov insieme, seguiti da Zaccagni

AGGIORNAMENTO 9.43 - Si vede anche Alessio Furlanetto

AGGIORNAMENTO 9.15 - Arriva anche Reda Belahyane con un van dopo 10 ore di viaggio da Monaco

AGGIORNAMENTO 8.55 - Si vedono anche Oliver Provstgaard e Luca Pellegrini

AGGIORNAMENTO 8.26 - Arrivato anche Manuel Lazzari

AGGIORNAMENTO 8:08 - È il turno di Christos Mandas

AGGIORNAMENTO 8:03 - Il primo ad arrivare è Danilo Cataldi.

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Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.