DIRETTA | Lazio, il raduno a Formello: arrivano Zaccagni e Rovella- FT&VD
FORMELLO - Inizia la stagione 2026/27 della Lazio. Si riparte dal Centro Sportivo di Formello, dov'è attesa tutta la squadra del nuovo allenatore Gennaro Gattuso. In programma le visite mediche d'idoneità al Lazio Lab, poi toccherà ai test atletici all'Isokinetic. Lunedì 13 luglio scatterà la prima parte del ritiro nel quartier generale biancoceleste, che si concluderà il 26. Di seguito foto e video degli ingressi.
AGGIORNAMENTO 9.59 - Ecco anche Rovella
AGGIORNAMENTO 9.48 - Arrivano anche Marusic e Ratkov insieme, seguiti da Zaccagni
AGGIORNAMENTO 9.43 - Si vede anche Alessio Furlanetto
AGGIORNAMENTO 9.15 - Arriva anche Reda Belahyane con un van dopo 10 ore di viaggio da Monaco
AGGIORNAMENTO 8.55 - Si vedono anche Oliver Provstgaard e Luca Pellegrini
AGGIORNAMENTO 8.26 - Arrivato anche Manuel Lazzari
AGGIORNAMENTO 8:08 - È il turno di Christos Mandas
AGGIORNAMENTO 8:03 - Il primo ad arrivare è Danilo Cataldi.
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