Lazio, banker e affaristi si muovono: è caccia all'acquirente

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è fermento intorno alla Lazio. Per quanto da Formello dipingano una situazione serena, calma e rilassata. La manifestazione dei tifosi, l'intervento di personalità politiche e di imprenditori (su tutti Bisignani e Masi) ha ottenuto ha fatto rumore al punto che qualcosa o, meglio, qualcuno inizia a muoversi fuori dal centro sportivo in cui è chiusa e raccolta la società.

Secondo quanto riportato da milanofinanza.it, professionisti noti e meno noti, uomini d’affari, tifosi e non nei panni intermediari, ma anche anche manager di Stato, sembrerebbero aver preso tra le mani il dossier Lazio. Mentre Lotito insiste sulla volontà di non voler vendere la Lazio e spara cifre che toccano il miliardo di euro, professionisti e manager che coltivano interesse e passione per la Lazio si sono messi alla ricerca di potenziali acquirenti da condurre, poi, alle porte del presidente biancoceleste.

Stando a quanto scrive ancora milanofinanza.it, sarebbero arrivati perfino a proporre l'acquisizione della Lazio all’ambasciatore Usa in Italia, Tilman J. Fertitta, che in America è proprietario della squadra di Nba, Houston Rockets. L'obiettivo è quello di convincere Lotito alla cessione, nonostante le difficoltà della situazione. Il lavoro che stanno svolgendo consiste nel cercare acquirenti e portarli alle porte di Formello, facendo registrare un continuo e costante interesse nei confronti della Lazio.