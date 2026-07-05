Lazio, le date del ritiro a Formello e tutte le amichevoli estive: il programma

Fonte: sslazio.it

"La stagione 2026-2027 prenderà ufficialmente il via il prossimo 16 agosto con la sfida di Coppa Italia Frecciarossa contro il Mantova. A seguire sarà la volta della Serie A Enilive, con i biancocelesti che debutteranno in campionato il 24 agosto sul campo del Bologna.

La S.S. Lazio svolgerà il ritiro precampionato all’interno del proprio Training Center di Formello, articolato in due fasi.

Il raduno è fissato per giovedì 9 luglio, giornata dedicata alle visite mediche e ai test atletici presso il Lazio Lab cosi come venerdì 10 luglio e sabato 11 luglio. Da lunedì 13 luglio a domenica 26 luglio la squadra sosterrà allenamenti in doppia seduta, secondo il programma predisposto da mister Gennaro Gattuso. In questa prima fase tutte le sedute si svolgeranno a porte chiuse, ad eccezione dell’amichevole del 26 luglio.

La seconda fase della preparazione si terrà da mercoledì 29 luglio a domenica 9 agosto, sempre presso il Training Center della S.S. Lazio. In questo periodo il Centro Sportivo aprirà le proprie porte ai tifosi, che avranno l’opportunità di seguire gli allenamenti e di incontrare la squadra durante alcune sessioni dedicate: date, modalità di accesso ed orari saranno comunicati nei prossimi giorni in base al programma tecnico, per consentire ai sostenitori biancocelesti di far sentire il proprio sostegno alla squadra in vista dell’inizio della stagione.

Nel corso della prima e della seconda fase saranno inoltre organizzate sedute aperte ai media. Le modalità di accredito e di accesso verranno rese note successivamente.

Il programma delle amichevoli prevede sei appuntamenti:

* Lazio-Lazio Primavera – Lunedì 20 luglio, ore 18:00, gara a porte chiuse, Campo Centrale del Training Center S.S. Lazio.

* Lazio-Flaminia Civita Castellana – Domenica 26 luglio, ore 18:00, gara aperta al pubblico, Stadio Mirko Fersini.

* Lazio-Avellino – Sabato 1° agosto, ore 11:00, gara aperta al pubblico, Stadio Mirko Fersini.

* Ascoli-Lazio – Domenica 2 agosto, ore 20:45, Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.

* Lazio-Ostiamare – Mercoledì 5 agosto, ore 18:00, gara aperta al pubblico, Stadio Mirko Fersini.

* Frosinone-Lazio – Domenica 9 agosto, ore 20:45, Stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Le modalità di accesso al Training Center S.S. Lazio per assistere alle gare e agli allenamenti aperti al pubblico saranno rese note con successiva comunicazione.

L’intera preparazione estiva sarà raccontata in diretta attraverso i canali ufficiali del Club. Allenamenti, amichevoli, interviste e conferenze stampa saranno trasmessi sulla piattaforma presente su www.sslazio.it, sull’App ufficiale S.S. Lazio, sul canale YouTube OfficialSSLazio, su Lazio Style Radio (89.3 FM e in streaming), su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre, tramite il pulsante interattivo) e su DAZN, all’interno del proprio mosaico.

Un palinsesto rinnovato accompagnerà i tifosi biancocelesti per tutta la preparazione estiva, con un’ampia copertura televisiva e digitale per seguire, giorno dopo giorno, il lavoro della squadra e l’evoluzione della Lazio guidata da mister Gennaro Gattuso".