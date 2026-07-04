Braglia invita Lotito a lasciare la Lazio: "Non si può fare il presidente a vita"
04.07.2026 07:10 di Simone Locusta
L'e portiere Simone Braglia ha parlato della manifestazione dei tifosi della Lazio contro il presidente Claudio Lotito, l'ennesimo atto di protesta che sta facendo parlare tutta Italia e non solo. Il clima è diventato insostenibile, Braglia ha le idee chiare su ciò che dovrebbe fare Lotito. Di seguito le sue parole: "Dovrebbe lasciare ormai. Credo non si possa fare il presidente a vita, perché i tempi cambiano, ci si deve adeguare. Credo debba liberare una piazza importante".
Pubblicato 03/07
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.