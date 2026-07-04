Lazio, Abodi sulla protesta: "Comprendo i sentimenti, ora mi aspetto..."
04.07.2026 07:05 di Christian Gugliotta
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Intercettato dai cronisti presenti all'inaugurazione dello Spazio Illumina Guidonia, a Roma, Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha rilasciato anche una breve battuta sulla maximanifestazione messa in piedi dai tifosi della Lazio.
Abodi, dichiarato supporter biancoceleste, ha dichiarato: "Comprendo i sentimenti, soprattutto quando sono profondi, sinceri e corretti. Quindi mi aspetto correttezza, rispetto e amore".
Pubblicato 03/07
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.