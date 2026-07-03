Lazio, Anellucci: "Manifestazione un atto d'amore. Quando Gattuso entrerà a Formello..."

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Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l’agente FIFA Claudio Anellucci è tornato sulla manifestazione di protesta di ieri dei tifosi della Lazio contro la società.

"Ero alla manifestazione, un piacere vedere tanti tifosi con la sciarpa al collo. C'era tanta gente che si è palesata in un momento di difficoltà laziale. La vera sorpresa è nel leggere questo signore che oggi ha detto che si sente in difficoltà. Questa è la vera notizia. Ed è una bella notizia per i laziali. Oggi non c'è più niente di possibile”.

“La manifestazione è stata un atto d'amore. Lotito deve capire che i giochi sono ormai fatti, il giorno della manifestazione ha lanciato la maglietta della squadra. Siamo alla follia. Non interessa a nessuno degli acquisti, è finita ormai. Quando Gattuso entrerà a Formello, si guarderà intorno e si chiederà chi glielo avrà fatto fare”.

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