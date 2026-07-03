Calciomercato Lazio | Anche Tavares verso l'addio? Il club fissa il prezzo
03.07.2026 11:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - Tra i temi affrontati nel summit di Formello tra Fabiani e Gattuso c'è stato anche il futuro di Nuno Tavares. Come scrive il Corriere della Sera, la Lazio infatti continua a valutare la cessione del terzino portoghese e fissa il prezzo intorno ai 20 milioni di euro.
Per sostituirlo, il club è pronto ad annunciare l'arrivo di Pedraza. Lo spagnolo, che nei giorni scorsi ha avuto diversi contatti telefonici con Gattuso, ieri ha incontrato personalmente il tecnico nel centro sportivo biancoceleste.
Pedraza si allena già da alcuni giorni a Formello, dove ha anche preso casa, con l'obiettivo di farsi trovare subito pronto per l'inizio della nuova stagione. L'ufficialità del suo trasferimento è attesa nelle prossime ore.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.