Luis Alberto: "Siamo tutti con voi, siete la migliore tifoseria del mondo"
02.07.2026 22:40 di Simone Locusta
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Anche Luis Alberto ha partecipato alla manifestazione dei tifosi laziali contro la società biancoceleste. Nonostante la distanza, il fantasista spagnolo ha voluto far sentire la propria vicinanza al popolo laziale con un video-messaggio realizzato per l'occasione. Di seguito le parole del mago:
"Vi mando un abbraccio, come sapete certe persone sono ancora lì, forza per questo momento difficile. Siamo tutti con voi, siete la migliore tifoseria del mondo".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.