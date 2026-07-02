NEWS | Tien, malore a Wimbledon e ricovero: poi si consola con 5 menu McDonald's

02.07.2026 16:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Tien, malore a Wimbledon e ricovero: poi si consola con 5 menu McDonald's

Ha dell’incredibile quanto accaduto a Learner Tien a Wimbledon. Il tennista statunitense, sconfitto in tre set da Marton Fucsovics, ha infatti catturato l’attenzione in campo e anche fuori. Come? Nel corso del match Tien si è fatto portare del pane a fette in campo, probabilmente per affrontare problemi gastrici... <<< TIEN MALORE A WIMBLEDON >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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